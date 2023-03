Demographischer Wandel: Neue Wohnformen auf dem Dorf

Itzehoe (em) Die AktivRegion Steinburg kümmert sich seit langem um die Folgen des demographischen Wandels. Ein wichtiges Themenfeld ist hierbei der Bereich Wohnen auf dem Dorf: Wie können ältere Menschen umsorgt, aber gleichzeitig selbstbestimmt wohnen? Welche niedrigschwelligen Angebote gibt es jenseits der Pflegestufen? Wie kann die Gemeinschaft auf dem Dorf erhalten und gestärkt werden, so dass aus dem reinen Wohnen wieder ein Leben auf dem Dorf wird?



Die AktivRegion Steinburg nimmt diese Fragen auf und gibt im Rahmen eines dreistündigen Fachforums Antworten anhand ausgewählter, beispielhafter Wohn- und Netzwerkmodelle aus dem Kreis und darüber hinaus. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltungen sowie private Interessierte. Demographischer Wandel wird häufig mit Horrorszenarien verbunden: Bevölkerungsrückgang, Abwanderungstendenzen, vereinsamte Landstriche, Leerstand, mangelnde Versorgung, brachliegende Infrastruktur, schrumpfende Dörfer. Schon im Jahr 2012 hat sich auch der Kreis Steinburg aktiv dieser Entwicklung gestellt und den Wandel im Rahmen eines kreisweiten Projektes als Herausforderung erkannt.



Teilprojektgruppen kümmerten sich fortan um verschiedene Themenfelder unter der Zielsetzung, den Kreis Steinburg zu einem attraktiven und lebenswerten Raum weiter zu entwickeln und als solchen zu vermarkten. Mit der anstehenden Veranstaltung werden die Bemühungen des Kreises und der AktivRegion zusammengeführt.



Das Fachforum Daseinsvorsorge findet am 5. Oktober von 16 bis 19 Uhr statt. Nähere Informationen erhalten Sie beim Regionalmanagement der AktivRegion Steinburg unter 04821-600 838 oder www.leader-steinburg.de

Veröffentlicht am: 08.09.2015