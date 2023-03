Der Ansprechpartner für die persönliche Vorsorge

Uetersen (em) Vorsorge ist Fürsorge in eigener Sache. Es ist heute wirklich wichtig, Vorsorge zu betreiben. „Wir Menschen machen dies auch in fast allen Richtungen, doch leider bleibt die Vorsorge in Sachen Beerdigung unberührt“, weiß Jan Meininghaus.



„Jeder sollte sich Gedanken darüber machen, was mit einem passieren soll, wenn man verstirbt. Welche Art der Beerdigung soll es sein? Soll es eine Trauerfeier geben oder ein großes Familiengrab. Und ganz wichtig: Ist genügend Absicherung vorhanden, um die Kosten zu decken? Wir von Bestattung Tellkamp stehen Ihnen in diesen Fragen zu Seite. Wir geben Ihnen Antworten auf all diese Fragen und weisen Ihnen Möglichkeiten auf. Machen Sie einen unverbindlichen Termin, kommen Sie zu uns ins Büro und schauen Sie sich alles an. Oder wir kommen zu Ihnen nach Haus, dies ist alles etwas persönlicher und unverbindlich.“

Veröffentlicht am: 10.01.2013