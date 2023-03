Der BNI-Botschafter mit grünem Daumen

Norderstedt (em/mp) Daumen nach oben - der Botschafter beim BNI-Unternehmernetzwerk Chapter Schinkelturm in Norderstedt feiert sein 20-jähriges Bestehen. Im Mai 1991 übernahm Michael Friedrich die 1970 von seinem Vater gegründete Firma.



Heute beschäftigt das Hamburger Unternehmen mit Niederlassung in Norderstedt zwölf Mitarbeiter und drei Auszubildende. Michael Friedrich selbst sieht den Garten als Einheit zwischen seinen Kunden und der Natur. „Und deshalb geben wir jeden Tag unsere ganze Erfahrung, Leidenschaft und Liebe, um Ihr individuelles Stückchen Natur nach Ihren Wünschen Maß zu schneidern“, so der Unternehmer. In seiner Funktion als Botschafter vertritt Michael Friedrich das Unternehmernetzwerk nach Außen und besucht andere Chapter in den Regionen Hamburg und Schleswig-Holstein. Er hört sich um, gewinnt Eindrücke und gibt dem Chapter die nötigen Impulse.



Dieser besondere Austausch an wertvollen Geschäftsempfehlungen gibt den wöchentlichen Treffen von 22 Unternehmern den entsprechenden Touch. Jeden Mittwoch trifft sich das Chapter von 6.45 bis 8.30 Uhr im Cup&Cino Coffee House in Norderstedt. Seit der Gründung Mitte Februar konnten bereits 254 Empfehlungen ausgetauscht und ein Gesamtumsatz von 56.500 Euro generiert werden. Michael Friedrich: „Wir freuen uns auf viele Gäste. Kommen Sie vorbei und netzwerken Sie mit uns. Der beste Umsatz kommt beim Frühstück.“

Veröffentlicht am: 21.06.2011