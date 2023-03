Der Entwickler und Optimierer mit Know-how

Hamburg (em/jj) Dass Geschäftsführer Peter Maßmann seinen Job nach 15 Jahren beim Branchenprimus ECE beherrscht, hat niemand bezweifelt. Dass seine erst im vergangenen Jahr eröffnete Firma, die Maßmann & Co. Handelsimmobilien GmbH jedoch gleich mit zwei wirklichen Vorreiterprojekten in das erste Geschäftsjahr startet, war dadurch nicht automatisch vorherzusehen.



So stehen mit dem Quartier „Alte Tonhalle“ im badenwürttembergischen Villingen- Schwennigen und der Rindermarkthalle im Hamburger Kult-Stadtteil St. Pauli zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen auf der Tagesordnung, an der sich die Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft des jungen Unternehmens gut widerspiegeln lässt. Zudem wird die Maßmann Handelsimmobilien GmbH im schleswig- holsteinischen Henstedt-Ulzburg zeitnah den Vermietungsauftrag für ein zentral, im Stadtkern gelegenes Geschäftshaus übernehmen.



„Wir setzen auf eine ganzheitliche Entwicklung unserer Projekte und starten einen Auftrag mit einer schonungslosen Analyse des Einzugsgebietes und der bereits am Standort agierenden Mitbewerber“, so Peter Maßmann. „Eine gute Betreuung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern bedeutet für uns, ihnen auch reinen Wein einzuschenken. Das heißt, dass wir vor der Entwicklung eines Nutzungskonzeptes auch alle offenen Fragen nach aktueller Marktlage und möglichen, erzielbaren Mieterträgen sorgfältig aufbereiten müssen. All das erfolgt in enger Abstimmung mit der jeweiligen Kommune und den handelnden Interessenvertretern vor Ort.“ Dabei ist es durchaus von Vorteil, dass Maßmann weiß, wie politische Prozesse funktionieren und genügend Erfahrung mit Planungen im öffentlichen Raum mitbringt. Nicht zuletzt durch sein langes, eigenes kommunalpolitisches Engagement und die dadurch entstandenen, vertrauensvollen Kontakte zu politischen Akteuren weiß der 50-jährige, gebürtige Itzehoer, wie komplexe Projekte gemeinsam mit Genehmigungsstellen erfolgreich umgesetzt werden.



Zudem setzt das fünfköpfige Team von Maßmann Handelsimmobilien nicht auf 08/15. „Unser bedeutender Vorteil gegenüber den großen Entwicklern ist, dass wir oft flexibler sind und uns somit, ohne lange Entscheidungswege, auch um die kleineren, aber dadurch zumeist aufwendigeren Projekte kümmern können. Die Entwikklung eines nachhaltigen und langfristig tragbaren Gesamtkonzeptes steht dabei an erster Stelle“, erklärt Maßmann abschließend.



So ist die Maßmann & Co. Handelsimmobilien GmbH nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner bei Neuentwicklung von Projekten. Auch bei der Vermietung von Einzelhandelsflächen in Neubauimmobilien übernehmen Peter Maßmann und seine Mitarbeiter das Offerieren und Vermieten der Flächen. Den geeigneten Mieter- und Branchenmix ebenso selbstverständlich im Auge wie die Nachvermietung auslaufender Mietverträge.

Veröffentlicht am: 18.11.2013