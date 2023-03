Der Hauptpreis geht nach Elmshorn

Elmshorn (em/ls) Da hat sich der Besuch der B2B NORD in Hamburg Schnelsen doch gleich doppelt gelohnt. Michael Jezewski von der Firma Drei-D in Elmshorn konnte nicht nur viele Kontakte zu anderen Unternehmen knüpfen, sondern gewann auch noch ein neuwertiges iPad mini dazu.



Dies war der Hauptpreis am Stand der Sparkasse Südholstein. Hier galt es die richtige Anzahl der in ein Gefäß gefüllten Gummibärchentüten zu schätzen. Michael Jezewski lag von allen Teilnehmern am dichtesten dran.



Die glücklichen Gewinner

Marc-Robin Andrews, Unternehmenskundenbetreuer der Sparkasse, der die Firma Drei-D seit vielen Jahren betreut, übergab das iPad mini nun zusammen mit Sven Müller von der Deutschen Leasing AG, die den Preis gesponsort hatte. Mit Michael Jezewski freute sich auch Drei-D Geschäftsführer Jörg Probst. Das iPad wird jetzt sicher im Firmenalltag ein guter Begleiter werden.



Firma Drei-D und ihr Leistungsspektrum

Die Firma Drei-D in Elmshorn ist ein Marketingspezialist mit dem Schwerpunkt Logistik. Sie unterstützt Unternehmen bei Marketingund Werbeaktivitäten, die bundesweit an verschiedenen Standorten, in Filialen oder Tankstellen erfolgen. Die Dienstleistung reicht von der kreativen Gestaltung über Web- Shops für das Bestellwesen und hört bei Lagerung und Versand sowie der Nachbearbeitung noch lange nicht auf. 80 Mitarbeiter arbeiten am Standort in der Elmshorner Daimlerstraße, darunter befinden sich 18 Auszubildende.



Foto: Ein erfolgreicher Messebesuch wird vom Hauptgewinn gekrönt:

Unternehmenskundenbetreuer Marc-Robin Andrews von der Sparkasse Südholstein (rechts) und Sven Müller von der Deutschen Leasing AG (links) übergaben das iPad mini an Jörg Probst und Michael Jezewski von der Firma Drei-D in Elmshorn.

Veröffentlicht am: 02.10.2013