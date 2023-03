Der richtige Feuerlöscher kann Leben retten

Quickborn (sv/lm) Welcher Feuerlöscher ist für mein Unternehmen am besten geeignet? Es gibt viele verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Einsatzgebieten. Der Brandschutzexperte Bernd Maaß weiß, welche Feuerlöscher für Unternehmen aller Art geeignet sind.



„Vielen ist es nicht bewusst, dass Feuerlöscher auch erhebliche Schäden anrichten können, anstatt sie zu verhindern. Häufig setzen Unternehmen auf Feuerlöscher vom Discounter, doch genau hier liegt die Gefahr“, erklärt Bernd Maaß. Vor einiger Zeit kam es in einem angesagten Restaurant zu einem Fritteusenbrand und die gesamte Kücheneinrichtung brannte nieder, da ein falscher Feuerlöscher verwendet wurde. „Besonders in der Gastronomie eignet sich am besten ein Fettbrand- Feuerlöscher mit einer Löschleistung von 75F, denn dieser enthält Spezialflüssigkeiten und ist für die Brandklassen A, B und F zugelassen. Mit einem Inhalt von 3 und 6 Litern ist der Feuerlöscher ideal bei Bränden von Speiseölen- und fetten.“ Natürlich ist dieser Feuerlöscher auch für den Privathaushalt sehr empfehlenswert. Eine weitere Ausführung ist der Schaum-Feuerlöscher. Er verursacht kaum Verschmutzungen und ist trotzdem sehr leistungsstark. Schaum-Feuerlöscher sind für die Brandklassen A und B zugelassen und ideal für Bereiche, in denen die Brandklasse C (gasförmige Brände) ausgeschlossen werden kann. „Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zum Thema Brandschutz zur Verfügung und berate Sie, welcher Feuerlöscher für Ihr Unternehmen der richtige ist“, so der Brandschutzexperte Bernd Maaß abschließend.

Veröffentlicht am: 11.01.2016