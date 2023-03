Der Schokoladen-Künstler aus Barmstedt

Barmstedt (ml) Wenn wir uns in den letzten Jahren an eine neue Vielfalt gewöhnt haben, dann ist dies ganz sicher im Bereich der feinen, neuen Schokoladentafeln geschehen. Selbst in Discountläden erhält man heute beispielsweise Schokoladen mit Chilligeschmack oder etwa Tafeln mit einem besonders hohen Anteil an der berühmten Kakaobohne. Wer glaubt, dass mehr nun wirklich nicht geht, sollte einmal den Weg nach Barmstedt zum Süßwarenmeister Sören Doll machen. Dieser Jungunternehmer kreiert Schokoladentafeln, die fast schon an ein Wunder grenzen.



Nach einer kaufmännischen Lehre und einem Amerika-Aufenthalt kam er auf eine sehr gute Idee: „Meine Gastmutter wollte mich dort mit einem unerhört teuren Schokoladenmann aus einem deutschen Delikatessenladen überraschen und so kam ich auf die Idee, Schokoladen für die Staaten herzustellen. Dies erwies sich auf Grund der mehr als komplizierten Lebensmittelgesetze in den USA als nicht umsetzbar.“



Und so entschloss sich Sören Doll, seine außergewöhnlichen Schokoladen in Deutschland herzustellen. „Ich habe dann eine klassische Ausbildung zum Süßwarenmeister absolviert. Die hat mit dem Beruf des traditionsreichen Konditors relativ wenig zu tun, sondern fokussiert sich eher auf den Umgang mit Bonbons, Pralinen und Gelatinegummies“, so der sympathische Süßwarenmeister. Danach folgten einige Jahre in dem Beruf, bevor er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Seit zwei Jahren führt Sören Doll nun seinen Betrieb in Barmstedt und zaubert hier alles, was man sich auch nur im Entferntesten im Zusammenhang mit den köstlichen Tafeln vorstellen kann. Verwendet wird ausschließlich belgische Schokolade – die Beste, wie er sagt. Und mit der macht er alles, was das Herz begehrt: Von Schokotafeln bedruckt mit Originalfotos, über Logos, Texten, Adressen und vieles mehr. „Alles, was auf Papier zu drucken geht, kann ich auch auf Schokolade drucken“, sagt er stolz. Desweiteren gibt es Schokovisitenkarten, Schoko-Meistertaler als bewusste Alternative zu den klassischen „Besprechungskeksen“ und eben außergewöhnliche Tafeln – von Kompositionen mit ganzen Kaffeebohnen über Tee bis hin zu Lakritz.



Letztlich können sich Interessierte ihre Tafeln auch detailliert auf seiner Website nach Herzenslust und mit einer Auswahl an über 100 verschiedenen Geschmacksvariationen zusammenstellen. Seine Kunden reichen von Firmen, die ausgefallene Geschenke suchen oder Jubiläen planen, über Ladenbesitzer, wie etwa Floristen oder Buchhändler, die hier eine willkommene Produkt- und Umsatzerweiterung in den Schokoladen- Grußkarten sehen, bis hin zu Privatkunden, die mit einem ganz besonderen Geschenk begeistern möchten. Auf die Frage, wie er die weitere Entwicklung seines jungen Unternehmens einschätzt, lächelt Sören Doll ganz verschmitzt: „Wissen Sie, ich liebe Schokolade und meine Tätigkeit von ganzem Herzen, erfahre eine großartige Unterstützung durch meine Eltern und bis jetzt eine außergewöhnliche Resonanz von meinen Kunden – was soll da noch falsch laufen?“



Foto: Seit zwei Jahren ein erfolgreicher Jungunternehmer: Sören Doll.

Veröffentlicht am: 03.07.2012