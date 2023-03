Design trifft Funktion

Norderstedt (ls/lr) Blendfreie Arbeitsplätze entspannen die Augen und sorgen somit für eine bessere Konzentration. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass auch die Wärme ausgesperrt wird.



„Viele unserer Kunden kommen zu uns, um den richtigen Bildschirm-Blendschutz für ihre Büros zu finden. Mit Folienrollos der neuesten Genaeration gelingt es, blendfreie Computerarbeitsplätze zu gestalten, ohne den Blick nach draußen völlig auszusperren“, erklärt Raumaustattermeisterin Anja Fürstenberg. „Um ihren Arbeitsalltag nicht zu stören und damit Sie keinen großen Fahrtweg auf sich nehmen müssen, kommen wir gerne in Ihr Unternehmen. Mit verschiedenen Musterstücken finden wir den passenden Stoff mit der richtigen Funktion für Ihre Büroräume. Eine Übersicht über die Produktvielfalt erhalten Sie unter www.suhr-raum.de “, so Anja Fürstenberg abschließend.



Foto: Folienrollos erleichtern das Arbeiten am Computer.

Veröffentlicht am: 28.07.2015