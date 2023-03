Die ersten tesa Mitarbeiter sind in Norderstedt eingezogen

Norderstedt (em) Der erste Schritt des tesa Umzugs nach Norderstedt ist vollzogen. Am 1. Juli übernahm das Unternehmen offiziell die „Schlüsselgewalt“ für sein Technologiezentrum (TZ). Damit bezogen die ersten 45 Mitarbeiter dauerhaft ihre Arbeitsplätze am neuen Standort. In diesem Bereich des imposanten Gebäudekomplexes, zu dem außerdem Headquarter und Forschungszentrum gehören, entwickeln Ingenieure beispielsweise innovative, umweltfreundliche Produktionsverfahren. Außerdem erproben sie die Herstellung unterschiedlicher Produktmuster für neue Klebeanwendungen im Industrieund Endverbraucherbereich, bevor diese in den tesa Werken auf Großanlagen gefertigt werden.



„Das TZ, Parkhaus und ein großer Teil des Geländes sind nun nicht mehr Baustelle, sondern Betriebsstätte der tesa SE“, erklärte Thomas Schlegel. „Dass dieser Umzug auf den Punkt gelingt, ist das Verdienst der one tesa Bau GmbH, ihrer Planer und Handwerker, die den Neubau termingerecht fertigstellen konnten. Zudem haben unsere 45 TZ-Mitarbeiter über das Tagesgeschäft hinaus außerordentliches Engagement gezeigt“, ergänzte der tesa Vorstandsvorsitzende. Bereits im Februar begann die Demontage von insgesamt 90 Anlagen in Hamburg-Eimsbüttel – und deren Wiederaufbau an der Hugo-Kirchberg-Straße, benannt nach dem „Pionier“ des weltweit tätigen Technologiekonzerns. Die letzte Maschine wird im November ihren Betrieb aufnehmen. Teil zwei des großen Umzugs soll Mitte September folgen. Bis dahin müssen mehr als 700 Mitarbeiter der tesa Zentrale schätzungsweise über 7.000 Kartons packen, die binnen drei Tagen per Lkw an die modern ausgestatteten Arbeitsplätze transportiert werden – eine logistische Meisterleistung. Die etwa 280 Mitarbeiter des Forschungszentrums (FZ) vervollständigen kurz vor dem Jahreswechsel die Umzugstrilogie und machen tesa – nach jetzigem Planungsstand – am 18. Dezember in Norderstedt komplett.



Foto: Thomas Schlegel, Vorstandsvorsitzender der tesa SE, setzt per Knopfdruck die erste Anlage im Technologiezentrum in Betrieb. Hier wird jetzt beispielsweise die Herstellung neuer doppelseitiger Klebebänder für die Anwendung im Fassadenbau und in der Automobilindustrie erprobt.

Veröffentlicht am: 20.08.2015