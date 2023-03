Die LGS aus der Vogelperspektive erleben

Henstedt-Ulzburg (mp) Wer die Landesgartenschau in Norderstedt aus einer ganz besonderen Perspektive erleben möchte, sollte sich an die Mitarbeiter von Flyxcitor wenden.



Denn sie bieten in der Zeit vom 21. April bis 9. Oktober Rundflüge über das Gelände an. Im Xcitor, ein doppelsitziges Motorschirmtrike, wird jeder Ausflug zu einem Vergnügen. Die Rundflüge starten am Flugplatz Hartenholm und haben eine Flugzeit von ca. 50 Min. Nach ca. 20 Min hat man in einer Flughöhe von 300 Metern einen einzigartigen Blick auf die Farbenpracht der Gartenschau. Dieses Flugevent ist auch für Unternehmen interessant, denn die Fluggutscheine eignen sich hervorragend als Kundengeschenk, für Gewinnspielverlosungen sowie für Marketingaktionen. Unternehmen bietet sich die Möglichkeit ein Kontingent von insgesamt 150 Fluggutscheinen zu vergünstigten Preisen zu erwerben. Ein Shuttle-Service von der Landesgartenschau zum Flugplatz Hartenholm und zurück ist buchbar. Weitere Infos im Internet unter www.flyxcitor.de.

Veröffentlicht am: 21.04.2011