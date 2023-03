Die richtige Adresse für Tagungen & Seminare

Norderstedt (nl) Mit 3 Tagungsräumen erfüllt das Park-Hotel jegliche Wünsche für Tagungen, Seminare, Schulungen oder Workshops. Bis zu 100 Personen haben Platz in den modernen Räumlichkeiten.



Die hochwertige, technische Ausstattung in den Räumen, die von 45 qm bis 145 qm frei einteilbar sind, bietet für das Park-Hotel eine ideale Grundlage für die Tagungswünsche der Unternehmer. „Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch das Buchen von einem Lunch-Buffet oder einem 3-Gänge-Menü zur Mittagszeit“, erklärt Maik Borck vom Park-Hotel, „natürlich realisiert unser 20-köpfiges Team auch gerne individuelle Wünsche.“



Durch die zentrale Nähe zur Hamburger U-Bahn, der A7 und zum Flughafen gestaltet sich die Anreise zum Hotel einfach und unkompliziert. Für Tagungsteilnehmer von außerhalb stehen 78 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien zur Wahl. Die Zimmer sind alle mit Fernseher und Internetzugang ausgestattet. Des weiteren steht im gesamten Haus eine kostenlose Wireless LAN zur Verfügung. Weitere Informationen über das Park-Hotel erhalten Interessierte direkt bei Maik Borck unter Tel.: 040 / 52 65 60.

Veröffentlicht am: 23.09.2011