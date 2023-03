Die Veränderungsformel - Aus Problemen Chancen machen!

B2B-NORD Bewertung:



Wow, was für ein Start ins Buch. Welches Lied symbolisiert den Wunsch auf Veränderung mehr, als dieses Lied von Udo Jürgens. Das macht neugierig auf mehr. Und liebe Leser, Sie werden nicht enttäuscht. Ilja Grzeskowitz ist ein echter Storyteller, ein echter Geschichtenerzähler. Alles, was er beschreibt und erzählt, sind eigene Geschichten, die dieses Buch sehr authentisch machen. Er leitet sehr bunt zu der selbstentwickelten Veränderungsformel, zu den 4 W! Wählen – Wollen – Wagen – Wiederholen. Seine Überschriften zu den Kapiteln sind echte Neugierigmacher. Stillstand ist keine Option – Die Illusion der Sicherheit – Mut zur Verantwortung – Das volle Potential entfalten. Klingt auf dem ersten Blick allseits bekannt und doch ist alles anders. Tolle Wortwahl, simple Geschichten und einfache Logik, das ist es, was dieses Buch ausmacht. Das fasziniert den Leser. Es ist nachvollziehbar und logisch aufgebaut. Man spürt, dass der Schriftsteller die Bühne, das Publikum und seine Geschichten liebt. Man spürt die Spannung in den Geschichten. Als Zugabe gibt es auf der Webseite von Ilja Grzeskowitz weiteres Wissenswertes Bonusmaterial. Da ist Material sehr hilfreich, für jeden, der sich mit dem Thema Veränderung beschäftigt. Nie war Veränderung so wichtig wie heute. Nie waren die Märkte so schnelllebig wie heute. Das heißt als Unternehmer und als Arbeitnehmer, sich den Veränderungen stellen. Zum ersten und zum zweiten die Veränderung suchen. „Stillstand ist keine Option“ wie ein Kapitel richtigerweise heißt. Großartig finde ich, dass ich mit dem Buchkauf auch die eBook-Version miterworben habe (eBook inside). Ein durchweg empfehlenswertes Buch. Zu allen Kapiteln gibt es Impulse, die die eigene Umsetzung von Veränderungen anregen. Das Schlusskapitel – Bleibt alles anders – beginnt mit dem Zitat von Jean Paul (deutscher Schriftsteller - * 21. März 1763 in Wunsiedel; † 14. November 1825 in Bayreuth; eigentlich Johann Paul Friedrich Richter) „Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur“. Wie wahr, nur der eigene Weg der Veränderung schafft Veränderung.Wer noch niemals in zerrissenen Jeans durch San Francisco lief: Lesen Sie dieses Buch und erleben Sie den Drang nach Veränderung! Ilja Grzeskowitz, den Nachnamen muss man sprechen lernen!Die Veränderungsformel - Ilja Grzeskowitz, erschien 2014 im GABAL Verlag