Die WKS präsentierte sich auf der Regioschau

Bad Segeberg (fg/kv) Ein wichtiger Termin im Kalender der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg ist die alle zwei Jahre stattfindende Regioschau auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg.



Am Gemeinschaftsstand mit Frau & Beruf, den Klimamanagern des Kreises Segeberg, dem Mitfahrnetz Segeberg und dem Kreis Segeberg konnten sich die Besucher bei Lars Wrage, René Knakowski, Mike Holey und Astrid Herms über die Vielfalt der Projekte informieren, die in den Händen der WKS liegen. Die Bürger hatten ebenso die Möglichkeit mit Kreistagsabgeordneten von allen Parteien zu sprechen, Fragen zu stellen und Anregungen und Sorgen loszuwerden.



Heiko Birnbaum, Klimamanager des Kreises hatte zwei Fahrräder mitgebracht, mit denen die Besucher Strom erzeugen konnten. Eins für Kinder, die damit verschieden große Lampen anmachen konnten und ein Fahrrad für die Großen, die eine Modelleisenbahn in Schwung bringen mussten. Rennatmosphäre schaffte das Mitfahrnetz Segeberg am Stand mit einem Rennfahrsimulator. Bei der WKS konnte man bei einem Quiz beweisen, wie gut man sich im Kreis Segeberg auskennt. Im Tourismuszelt, das die WKS gesponsert hatte, standen die touristischen Highlights, wie z.B. der Naturpark Holsteinische Schweiz, das Fledermauszentrum Noctalis, der Wildpark Eekholt, die HolstenTherme, Holstein Se(h)en e.V. und die Aktivregion Alsterland auf dem Programm.



Der Radverkehrsbeauftragte Joachim Brunkhorst machte Lust auf Fahrradtouren im Kreis Segeberg und nahm auch Tipps und Anregungen der radbegeisterten Bürger entgegen. Die Partnerkreise Põlva aus Estland und Drawsko Pomorskie aus Polen nutzten die Chance hier im Zelt mit den Segebergern ins Gespräch zu kommen und für die Städtepartnerschaften zu werben. Insgesamt konnten die Veranstalter 136 Aussteller und insgesamt 9.800 Besucher begrüßen.

Veröffentlicht am: 18.06.2019