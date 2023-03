17.07.2015 | 19:00 Uhr | Hamburg, Speicherstadt | ALter Wandrahm 4, 20457 Hamburg



Hamburg, Speicherstadt (em) Schmecken Sie heraus, was Ihnen zubereitet wurde? Finden Sie das Glas Ihres Partners zum Anstoßen? Wie orientieren Sie sich? Erleben Sie einen besonderen Abend in völliger Dunkelheit mit Ihrem Partner oder auch im Freundeskreis. Hier handelt es sich garantiert um eine Herausforderung der außergewöhnlichen Art.



Die Reise in die Dunkelheit startet mit einem Glas Sekt im Hellen. Nacheinander werden Sie in kleinen Gruppen durch einen lichtlosen Raum geführt und lernen, Ihre anderen Sinne zu aktivieren. In den nächsten drei Stunden geht es um die reine Sinneserfahrung: Blinde und sehbehinderte Servicekräfte finden den rechten Weg und servieren Ihnen ein Vier-Gang-Überraschungs-Menü.



Lassen Sie sich ein auf diese ganz besondere Erfahrung!



Unser DINNER IN THE DARK ist ein unvergesslicher Abend, findet jeden Freitag und Samstag ab 19.00 Uhr statt.



Preis: € 69,00 pro Person (inklusive Begrüßungssekt und zum Abschluss einen Kaffee oder ein “Kurzer”)





Veröffentlicht am: 13.07.2015