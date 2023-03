„Direkt sympatisch“

Neumünster (ml) Seit nunmehr 25 Jahren steht der Name Rehnelt Zeitarbeit GmbH für eine seriöse, zuverlässige und flexible Auftragsabwicklung.



„Ich sage immer: lieber kleiner, aber feiner“, so formuliert Niederlassungsleiterin Anja Ziemens (Foto) ihre eigene Philosophie für das Unternehmen. Den Kunden wird ein umfassendes Angebot an Personaldienstleistungen geboten. „Allerdings suchen wir ausschließlich Facharbeiter für Industrie und Handwerk. Im Wesentlichen für den Bereich Metall, Holz, Farbe, Sanitär, Heizung und Elektro“, so Anja Ziemens weiter. Besonders wichtig ist ihr dabei der persönliche Bezug zu den Kunden und den Mitarbeitern. „Wir kennen alle unsere Mitarbeiter mit Vor- und Zunamen, kennen ihre Stärken und Schwächen und können somit unseren Kunden eine optimale Besetzung anbieten.“ Allerdings stellt auch Anja Ziemens zunehmend einen Mangel an Facharbeitern fest. „Wir haben aber durchaus Erfolge bei jungen, gerade ausgelernten Mitarbeitern, da wir ihnen sehr oft den Weg in einen Fachbetrieb und damit die Chance auf eine Übernahme vermitteln können“, so die Niederlassungsleiterin nicht ohne Stolz.

Veröffentlicht am: 04.05.2012