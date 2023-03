DiWiSH-Fachgruppe Wissen & Lernen

„Wie werden wir in Zukunft lernen?“ – Das ist die Schlüsselfrage für den Übergang in die digitale Wissensgesellschaft, vor dem auch Unternehmen in Schleswig-Holstein stehen.



Haus 1 im Anscharpark in Kiel (em) Aber nicht nur sie – die Digitalisierung der Bildung ist ein Querschnittsthema, das alle gesellschaftlichen Bereiche berührt. Die neu gegründete Fachgruppe hat sich daher das Ziel gesetzt, allen Akteuren im Lande, die sich mit digitalen Wissenswelten befassen, eine Plattform zur Vernetzung, zum Wissensaustausch und zur Entwicklung gemeinsamer Perspektiven zu bieten. Weitere Infos auf www.diwish.de!



13.04.2016 | 16:00 Uhr | Haus 1 im Anscharpark in Kiel

Weimarer Straße 8, 24106 Kiel



Veröffentlicht am: 17.03.2016