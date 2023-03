Dolce vita in Verona

Neumünster (lm/sw) Musikgenuss unter Italiens Sternenhimmel – bis zu 2.000 Akteure, gewaltige Chöre, die größte Opernbühne der Welt und eine hervorragende Akustik garantieren vom 12. bis 18. August hochkarätige Opern-Festspiele in der Arena di Verona.



Kompositionen von Guiseppe Verdi, Giacomo Puccini und Georges Bizet versprechen höchsten Klanggenuss. „Reisen Sie bequem in einem unserer Vier-Sterne-Royal-Class-Busse, mit Übernachtung in Tirol, nach Verona und lassen Sie sich drei Tage, umgeben von historischen, architektonischen Meisterwerken aus dem Berufsalltag entführen. Sie wohnen in einem exklusiven Vier-Sterne-Hotel, etwa drei Kilometer von der Arena entfernt“, so Silke Möller von Möller’s Reisedienst. „Der erste Tag in Verona beginnt Vormittags mit einer Stadtführung, der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend genießen Sie dann die Bizet-Oper ,Carmen’.“ Am späten Vormittag des nächsten Tages findet ein erholsamer Ausflug zum Gardasee mit einem Aufenthalt in Malcesine statt. Abends besteht die Möglichkeit, die Puccini-Oper „Madame Butterfly“ zu besuchen. „Ihren letzten Tag in Verona genießen Sie, wie es Ihnen beliebt. Abends erleben Sie den musikalischen Höhepunkt der Sommerfestspiele: Verdis Oper ,Aida’“, so Peter Möller weiter. Nach drei stimmungsvollen Tagen beginnt am nächsten Tag die Rückreise mit einer Übernachtung in einem Hotel bei Ingolstadt. Nach einer Übernachtung geht es dann gerusam nach Hause.



Foto ( Andreas Tille): Dem Alltag entfliehen: Das Amphitheater, die Arena di Verona, bietet dafür

eine atemberaubende Kulisse.

Veröffentlicht am: 18.06.2014