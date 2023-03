Effektive Gestaltung von Geschäftsbeziehungen

Dienstag | 05.05.2015 | Geschäftsstelle Ahrensburg der IHK zu Lübeck



Russland, gerade jetzt?



Die russische Geschäftskultur ist stark von guten Beziehungen geprägt. Wer auch in Krisenzeiten die Zusammenarbeit bewusst gestaltet, schafft die Grundlage für eine nachhaltige Partnerschaft.



Im Seminar erfahren Sie, welche Erwartungen russische Partner uns Deutschen gegenüber haben, ganz gleich, ob sie unsere Kunden sind oder als Mitarbeiter in deutschen Tochterunternehmen vor Ort am gemeinsamen Unternehmenserfolg beteiligt sind. Im Vergleich zwischen der deutschen und der russischen Arbeitskultur werden die Einflüsse von Qualitäts- und Gebrauchskultur, vom Zeit- und Planungsverständnis und anderen Faktoren behandelt.

Fallbeispiele helfen Ihnen, das optimale Vorgehen zu diskutieren.



Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung

www.wtsh.de/wtsh/de/service/termine/detail.php?eventId=459

Veröffentlicht am: 11.12.2014