Ein Fest für Veranstalter und Gäste

Norderstedt (th/lm) Veranstaltungen zu planen bringt oft verschiedenste Herausforderungen mit sich, die bewältigt werden müssen. Vor allem in den Bereichen Bühne, Licht und Ton werden verschiedene Fachkräfte benötigt. Das Team von Rodyo nimmt diese Aufgabe gerne auf die eigene Schulter und bietet für jeden Bereich die passende Lösung.



Ton, Licht, Bühne, Strom und die mediale Unterstützung eines Events, das sind die Fachgebiete des Rodyo Teams. „Wir lassen Sie nicht alleine, wir finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung, um Ihren ganz persönlichen Vorstellungen gerecht zu werden. Ob zu Land oder auf dem Wasser, wir bauen Bühnen an den unterschiedlichsten Orten“, erzählt Wolfgang Ohff, Geschäftsführer des Unternehmens. Ob es die Vorstellung des neuen Produktes ist oder die Firmenfeier, das Team von Rodyo baut die Bühne, sichert den Bereich, sorgt für die richtige Beleuchtung und kümmert sich um die musikalische Untermalung des Events.



Einen mittlerweile 38 Jahre alten Erfahrungsschatz bringt das Unternehmen mit sich. „Seit 1976 sind wir in der Veranstaltungstechnik tätig, Kundenbetreuung wird bei Rodyo groß geschrieben“, so der Experte weiter. Das Team von Wolfgang Ohff ist das ganze Event über vor Ort und steht immer zur Verfügung, sollten Probleme auftreten. „Aufbauen, den Kunden stehen lassen und erst zum Abbau wieder erscheinen, das ist nicht unsere Art, wir stehen permanent mit kompetentem Personal zur Seite“, erklärt Wolfgang Ohff. Ob es Seminare für Firmen, Modeschauen, Messen oder Open- Air-Konzerte sind, das Team von Rodyo verfügt in sämtlichen Bereichen der Eventtechnik über fundiertes Fachwissen. „Ein engagiertes, unkompliziertes und freundliches Miteinander, das ist einer der Grundsätze, auf den wir bei jeder Geschäftsbeziehung besonderen Wert legen und mit dem wir schon lange Zeit erfolgreich arbeiten“, ergänzt Wolfgang Ohff. Das Unternehmen mit Sitz in Norderstedt hat natürlich nicht nur die Technik und den Aufbau im Angebot, auch ein DJ gehört zum Team des Veranstaltungstechnikers, der mit seinem Repertoire an 200.000 Songs und Erfahrungen aus Zeiten beim R.SH, NDR 1, NDR 2 und Radio Hamburg sicherlich das richtige für jeden Geschmack dabei hat.



„Bei Ihnen steht eine Veranstaltung an? Wir beraten Sie gerne“, so der Geschäftsführer abschließend.



Foto: Das Team um Wolfgang Ohff garantiert mit jahrelanger Erfahrung zu jedem Anlass ein unvergessliches Event für Veranstalter und Gäste.

Veröffentlicht am: 06.02.2015