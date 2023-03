Eine exklusive Rundum-Betreuung für Mandanten

Henstedt-Ulzburg (mp) „Unseren Mandanten den Rücken frei halten, das ist unsere Hauptaufgabe“, erklärt Steuerberater und Diplom-Kaufmann Rainer Klasen.



Klasen weiter: „Die persönliche Betreuung bei betriebswirtschaftlicher Beratung, Steuererklärungen, Lohnbuchführung, Finanzbuchführung, Jahresabschlüssen und allgemeiner steuerlicher Beratung ist uns sehr wichtig.“ Das seit 1966 bestehende Familienunternehmen wurde 2005 von Rainer Klasen übernommen. Die hervorragende technische Ausstattung ermöglicht dem Team jedem Unternehmen eine optimale Begleitung in der Entwicklung anzubieten.



Die geschützte elektronische Datenübertragung wird hier als Grundvoraussetzung gesehen. Da gut ausgebildetes Fachpersonal für Rainer Klasen eine Selbstverständlichkeit ist, wird in der Kanzlei Klasen zum Steuerfachangestellten/ in ausgebildet. „Eine enge Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern ermöglicht uns unseren Mandanten eine Rundum-Betreuung anzubieten. Gerne beraten wir Sie ausführlich über die Möglichkeiten“, schließt Rainer Klasen.

Veröffentlicht am: 02.04.2012