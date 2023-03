Erfolgreich verhandeln

17.10.2015 | 10:00 Uhr | NLP-Akademie Kiel



NLP-Akademie Kiel (em) Verhandeln ist fester Bestandteil unseres Lebens: Zwischen Käufer und Verkäufer, Chef und Mitarbeiter, Berater und Klienten, Anwälte und Richter oder einfach in persönlichen Beziehungen. Jeder verhandelt über irgendetwas, jeden Tag.



Lernen Sie in unserem 2tägigen Seminar neue Kommunikationstechniken und -strategien kennen, die Ihnen helfen, aus Verhandlungen erfolgreich hervorzu-gehen. Denn Verhandlungsgeschick ist heute ein wichtiger Baustein nicht nur für beruflichen Erfolg. Erfahren Sie, wie Sie Stress abbauen, wie Sie sich optimal auf Verhandlungen vorbereiten und in schwierigen Situationen behaupten können.

Lernen Sie darüber hinaus, wie Sie Gespräche konstruktiv gestalten, souverän verhandeln und das Ergebnis zu Ihren Gunsten zu beeinflussen können.







Prof. Dr. Barbara Schott ist bekannt geworden als Management-Trainerin für Top-Unternehmer und als Management-Coach für Spitzenleistungen in der Führung. Mit faszinierenden und begeisternden Methoden bringt sie Führungskräfte auf Erfolgskurs. Besonders gefragt ist ihre Unterstützung als Coach bei schwierigen Führungs-entscheidungen.





Veröffentlicht am: 04.06.2015