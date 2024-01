Veröffentlicht am 24.01.2024

Bad Bramstedt (em) Der erste Neujahrsempfang der Wirtschaftsjunioren Segeberg in Bad Bramstedt war ein großer Erfolg. Mehr als 60 Gäste waren am vergangenen Sonntag der Einladung zur gemeinsam mit der der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, der Wirtschaftsentwicklung des Kreises Segeberg und der Stadt Bad Bramstedt organisierten Veranstaltung in das Kurhaustheater gefolgt. Ziel war es, die junge Wirtschaft im Kreis Segeberg zu präsentieren.

Die Besucher lernten die Wirtschaftsjunioren (WJ) näher kennen und informierten sich in einem Panel Talk über das Thema Nachhaltigkeit. Unter der souveränen Moderation von Thekla Dayen, stellvertretende Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Segeberg, diskutierten hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft über die aktuellen Herausforderungen und Chancen im Bereich der Nachhaltigkeit.

Die zentrale Frage des Panel Talks war: "Möchten eure Kunden Nachhaltigkeit?" In einem lebhaften Austausch beantworteten die Gäste, darunter Julia Karsten-Plambeck, Familienunternehmerin; Maria Diestel, Steuerberaterin; Christian Leder, Unternehmer; Bernd Jorkisch, Unternehmer und Honorarkonsul der Republik Finnland; Nelly Waldeck von Bündnis 90/Die Grünen, MdL; und Julia Carstens, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, die Fragen der Moderatorin.

Die Diskussion zeigte nicht nur die Vielfältigkeit der Ansichten, sondern auch, wie individuell die Bedürfnisse der Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit sein können. Die Teilnehmer reflektierten über ihre eigenen Unternehmen und Erfahrungen, lieferten wertvolle Einblicke in die nachhaltige Unternehmensführung und trugen damit maßgeblich zum Erfolg des Neujahrsempfangs bei.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab Jonas Hövermann, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Segeberg, positive Rückmeldungen über die gelungene Veranstaltung und die effektive Zusammenarbeit mit den Partnern: "Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern diese erfolgreiche Veranstaltung auf die Beine stellen konnten. Der regen Teilnahme und den inspirierenden Diskussionen nach zu urteilen, war der Neujahrsempfang ein voller Erfolg. Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern und freuen uns auf weitere erfolgreiche Veranstaltungen in der Zukunft."

Wer die Wirtschaftsjunioren kennenlernen möchte, erreicht sie unter www.wj-segeberg.de oder telefonisch unter 040 361 38-6004 sowie per E-Mail unter hallo@wjse.de

Foto: Christian Leder, Maria Diestel, Julia Karsten-Plambeck, Thekla Dayen, Nelly Waldeck, Julia Carstens und Bernd Jorkisch (von links)