Ergo-Balance: Rückenaktiv sitzen

Uetersen (em) Im Büroalltag gehören Rückenprobleme zu den häufigsten Ursachen für Fehltage. Dabei treten die Probleme vor allem im Schulter-Nacken- Bereich sowie im Lendenwirbel- Bereich auf.



Die moderne Bürostuhl-Ergonomie zielt deshalb darauf ab, den Sitzenden nicht nur gut abzustützen, sondern vielmehr in Bewegung zu halten – noch besser: zur Bewegung zu animieren. Bei der Firma Lavorenz im Büromarkt BÜROBEST sind viele rückenaktive Bürosessel vorrätig.



„Wir bieten unseren Kunden Probesitzen an“, erklärt Geschäftsführer Karsten Vietheer und ergänzt „Unsere Kunden können unsere Bürosessel bei sich in der Firma testen. Damit können sie die Stühle in ihrer Arbeitsumgebung unter realen Bedingungen testen. Das erleichtert die Kaufentscheidung enorm.“ Für Anfragen und Infos steht Interessierten Karsten Vietheer unter Tel. 04122 / 460 47 27 oder per Mail kvietheer@ lavorenz.de zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 25.07.2012