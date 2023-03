„Erreichen Sie mehr, als Sie erwarten“

Norderstedt (mp) „Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll“ – so ein Zitat von Georg Christoph Lichtenberg, das K. Beate Richter seit Jahren begleitet.



Nach sieben Jahren in Shanghai bietet sie nun Coaching in Norderstedt an: „Warum Sie sich für mich entscheiden sollten: Ich bin Certified Professional Coach (International Coach Academy), Advanced EFT-Practitioner und Health Coach (Institute for Integrative Nutrition, New York). Gemeinsam finden wir eine Lösung. Vom Könnte, Würde, Hätte bin ich selbst zum Kann, Bin, Habe gekommen – mit mir erreichen auch Sie das.“

Veröffentlicht am: 23.05.2012