Erstklassiger Service

Elmshorn (em/jj) Seit 20 Jahren Teil des Hyundai-Erfolgs – Rainer Hell und Fred Kayser eröffneten 1992 eines der ersten Vertrags- Autohäuser für die bekannte Marke Hyundai in Deutschland.



„Wir sind beide persönliche Fans der südkoreanischen Marke“, erklärt Rainer Hell. „Langlebigkeit, fahrerorientierte Ausstattung, familienfreundliches Platzangebot und leistungsstarke, dynamische Motoren sind nur einige der zahlreichen Gründe für meine persönliche Begeisterung.“ Das 14-köpfige Team bietet allen Kunden stets eine kompetente Beratung und einen erstklassigen Service rund ums Auto. „Besonders Unternehmer, die zum Beispiel aufgrund eines Außendienst-Segmentes dringend auf garantierte Mobilität angewiesen sind, sollten sich die pflegeleichten, verbrauchsarmen Hyundai-Modelle ansehen“, rät der Fachmann. „Wir halten attraktive Finanzierungslösungen bereit.“ Um das Qualitätsniveau nicht nur halten, sondern auch ausbauen zu können, legen Rainer Hell und Fred Kayser großen Wert auf technischen Fortschritt und die Fortbildung ihrer Mitarbeiter. „In Kürze wird der Werkstattausbau abgeschlossen sein. Danach werden wir das nächste Projekt in Angriff nehmen“, so Hell vorfreudig.

Veröffentlicht am: 04.05.2012