Veröffentlicht am 18.12.2024

Kaltenkirchen (em) Ein beeindruckendes Zeichen der Hilfsbereitschaft: Die diesjährige Kauf-1-Mehr-Aktion der Wirtschaftsjunioren Segeberg in Zusammenarbeit mit dem Famila Markt Kaltenkirchen war ein voller Erfolg. Dank der großen Unterstützung der Kundinnen und Kunden sammelten die Wirtschaftsjunioren mehr als 100 Kisten mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs für die Tafel Kaltenkirchen. „Dieses außergewöhnliche Ergebnis übertraf alle Erwartungen“, sagte Dirk Bornholdt, WJ-Mitglied und Organisator.

Am Sonnabend, 14. Dezember 2024, hatten Besucherinnen und Besucher des Famila Marktes zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, ein zusätzliches Produkt für die Tafel zu kaufen und zu spenden. Die Aktion stieß auf große Resonanz und leistete einen wichtigen Beitrag für Bedürftige in der Region.

Die Leiterin der Tafel Kaltenkirchen, Karla Röttger, war dankbar für die gesammelten Spenden und betonte die Bedeutung derartiger Aktionen für die Arbeit der Tafel. Auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die die Spenden nun sortieren und einlagern, sind überwältigt von der Menge. Der Vorrat wird vermutlich bis in den Februar hineinreichen, sagte die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Tafel Christa Lange. Der große Vorrat stelle eine wichtige Entlastung der Tafel dar – besonders in der kalten Jahreszeit, in der die Nachfrage nach Unterstützung erfahrungsgemäß besonders hoch ist.

Kai-Uwe Adams, Geschäftsstellenleiter der IHK zu Lübeck und Kreisbetreuer der Wirtschaftsjunioren Segeberg, würdigte die Kooperation und sprach allen Beteiligten seinen Dank aus: „Wir organisieren diese Aktion sehr gern einmal im Jahr, aber die eigentliche Anerkennung gebührt denjenigen, die das ganze Jahr über für die Tafel im Einsatz sind.“