Veröffentlicht am 06.10.2025

Kaltenkirchen. Die Wirtschaftsjunioren des Kreises Segeberg laden am 23. Oktober 2025 zu einer exklusiven Besichtigungstour des Amazon-Lagers DHH2 in Kaltenkirchen. Interessierte haben die einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines der modernsten Logistikzentren der Region zu werfen.

Bei einem geführten Rundgang durch das Fulfillment-Center am Kirchenweg 2 erhalten die Teilnehmer spannende Einblicke in die komplexen Abläufe der modernen Logistik. Von der Warenannahme über die Lagerung bis zum Versand – die Besucher können die verschiedenen Stationen des Bestellprozesses live erleben und verstehen, wie Amazon täglich Millionen von Paketen bewegt.

Ein besonderes Highlight: Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an Mitarbeiter und Verantwortliche von Amazon zu richten und so aus erster Hand mehr über die Arbeitsweise, Technologien und Herausforderungen in der Logistikbranche zu erfahren.

Im Anschluss an die Führung, die um 18:00 Uhr beginnt, lädt der Veranstalter zu einem gemütlichen Ausklang mit Getränken und Snacks ein. In entspannter Atmosphäre bietet sich hier die perfekte Gelegenheit zum Netzwerken und zum Austausch.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro für Mitglieder und 20 Euro für Gäste.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick:

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm sind auf der Website des Veranstalters verfügbar. https://wj-segeberg.de/