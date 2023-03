Experten für internationalen Genuss

Norderstedt (em) Die Genuport Trade AG mit Sitz in Norderstedt ist eine unabhängige Marketingund Vertriebsorganisation für internationale Markenartikel in Deutschland. 1949 gegründet, ist Genuport heute einer der größten Importeure und Distributeure von Süßwaren, Gebäcken und Salzigen Snacks in Deutschland – ergänzt wird das vielseitige Portfolio durch Kinderartikel, Getränke, Cerealien, Brotaufstriche und Feinkost.



Norderstedt (em) Die Genuport Trade AG mit Sitz in Norderstedt ist eine unabhängige Marketingund Vertriebsorganisation für internationale Markenartikel in Deutschland. 1949 gegründet, ist Genuport heute einer der größten Importeure und Distributeure von Süßwaren, Gebäcken und Salzigen Snacks in Deutschland – ergänzt wird das vielseitige Portfolio durch Kinderartikel, Getränke, Cerealien, Brotaufstriche und Feinkost. Aktuell steuert Genuport den Vertrieb von über 40 großen nationalen und internationalen Foodmarken. Viele der betreuten Produkte sind im Premiumbereich angesiedelt und nehmen in den jeweiligen Marktsegmenten führende Positionen ein. Genuport verfügt über exzellente Kontakte zu allen Kanälen des Lebensmittelhandels – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. So gehören alle namhaften SB-Warenhäuser, Verbraucher- und Supermärkte, Warenund Kaufhäuser, C+C-Märkte, Drogerien und Discounter sowie Convenience Shops zu den Kunden. Durch das integrierte Modell des Hybrid-Vertriebs bietet Genuport eine professionelle und flächendeckende Vermarktung an. Das Key Account Management betreut alle Zentral-Kunden, während der starke Außendienst sämtliche Vertriebsschienen des Lebensmitteleinzelhandels abdeckt. Je nach den Ansprüchen der Partner können Full-Service oder auch einzelne Service-Leistungen aus den Bausteinen Vertrieb und Marketing individuell in Anspruch genommen werden.



Norderstedt als Wirtschaftsstandort

Genuport genießt das Vertrauen vieler namhafter in- und ausländischer Markenartikler und hat sich als Qualitätsmarktführer etabliert. Verwurzelt ist das Unternehmen trotz oder gerade wegen seines internationalen Kundenstamms im Norden Deutschlands: „Norderstedt bietet uns als Unternehmensstandort sehr viel. Durch die sehr gute Infrastruktur wie zum Beispiel die Anbindung an die Autobahn 7 oder natürlich die direkte Nachbarschaft zum Airport Hamburg genießen wir beste Voraussetzungen für jeglichen Handelsverkehr. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Nähe zu Hamburg: In weniger als einer halben Stunde ist man im Stadtzentrum und trotzdem genießen wir außerhalb der Tore Hamburgs eine ruhige Lage“, so Dr. Uwe Lebens, Vorstand der Genuport Trade AG, über den Standort Norderstedt. „Am Norden schätzen wir besonders die traditionell hanseatische Mentalität: Mit einer ehrlichen und offenen Art befinden wir uns hier in guter Gesellschaft, die wir nicht missen wollen. Das betrifft natürlich unsere Geschäfte, aber auch unsere Unternehmenskultur. Letztlich ist Genuport tief mit Norderstedt verwurzelt, denn bereits seit 1949, als Genuport noch „Fa. Peiser & Co.“ hieß, befindet sich die Firma auf schleswig-holsteinischem Boden.“



Foto: Dr. Uwe Lebens, Vorstand der Genuport Trade AG: „Norderstedt bietet beste Voraussetzungen für den Handel.“

Veröffentlicht am: 24.07.2014