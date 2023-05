Veröffentlicht am 26.05.2023

Bad Bramstedt (em) Auf die von der Vion Food Group angekündigte Schließung des Schlachthofes in Bad Bramstedt hat der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag Segeberg, Klaus Scheunert, besorgt reagiert.

Scheunert sagte: „Der Wegfall von bis zu 250 Stellen stellt einen schweren Schlag für die Mitarbeitenden und deren Familien und die ganze Region dar. Dennoch müssen wir uns dem Wandel im Konsumverhalten der Verbraucher und dem Strukturwandel in der Landwirtschaft stellen.“ Scheunert ergänzte, dass es nun darauf ankomme, eine möglichst gute Perspektive für die 250 Beschäftigten zu finden: „Die FDP wird in allen beteiligten Gremien des Kreistages konstruktiv an einer zukunftsfähigen Lösung mitarbeiten.“

Mit Blick auf die Zukunft mahnte Scheunert eine innovative Standortpolitik im Kreis an. „Wir müssen durch gute Infrastrukturpolitik, maßvolle Besteuerung und eine schlanke und effiziente Verwaltung für Investoren attraktiv bleiben. Dabei muss die Digitalisierung der Verwaltung eine zentrale Rolle spielen“, so Scheunert weiter.