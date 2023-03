Feuerschutz  aber richtig!

Kaltenkirchen (em/lr) Beim letzten bck-Abend hörten die über 20 Gäste den Ausführungen des Brandschutzexperten Bernd Maaß zum Thema Brandschutz gespannt zu. Mit interessanten Versuchen erlebten die Teilnehmer die Wirkungsweise der verschiedenen Löschmittel.



Feuerlöscher ist nicht gleich Feuerlöscher und die Brandmelder durch fachmännische Beratung gezielt einzusetzen ist sinnvoller, als die Lebensretter im Regal zu lagern, stellten die Zuhörer fest. „Am besten sofort den Termin festzurren“, rät Reinhard Schuh, der den neuen und qualitätsgeprüften Brandmelder von Bernd Maaß einbauen ließ. Nach dem Vortrag war wie immer Zeit für einen regen Austausch. Auch der ein oder andere Partner des Brandschutzexperten war dabei, bevor es dann in die Sommerpause ging. Die Chefin des Bürgerhauses spendierte Gegrilltes, so konnten alle Anwesenden ihren Hunger ausgiebig stillen.



Interessantes nach der Sommerpause

Los geht es wieder am Montag, 26. August, um 18.30 Uhr. Das Thema: „Nötig trifft lästig“, Teil 1: „Debitorenmanagement“. Mit einigen sehr anschaulichen Beispielen aus der Praxis werden klassische Fehler sowie Rechnungsstellung und Mahnwesen anhand anonymisierter, praktischer Beispiele aufgezeigt. Dierk Steiner von INTERWEGA international, stellt vor, was diese Fehler einem mittelständischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von einer Million Euro pauschal kosten kann. Um es schon mal vorweg zu nehmen: In drei Jahren kommt ein neues Mittelklassefahrzeug für die Familie heraus – konservativ gerechnet. Am 30. September wird die Schulmedizin im Einklang mit der Selbstheilungskraft beleuchtet. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen des bck finden Interessierte im Internet unter: www.bck-sh.de.



Foto: Brandschutzexperte Bernd Maaß weiß, worauf es bei der Brandverhütung und -bekämpfung ankommt.

Veröffentlicht am: 23.07.2013