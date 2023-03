Firmenevents in Blau-Weiß

Hamburg (th/lm) Seit 1810 lockt das Oktoberfest in Bayern Jahr für Jahr Millionen Menschen auf die Theresienwiese in München. Das Oktoberfest ist aber schon lange nicht mehr nur im Süden von Deutschland Kult! Auch im Norden steht der Oktober ganz im Zeichen des bayerischen Originals und lockt Tausende in die Festzelte.



„Viele Unternehmen stellen Firmenevents unter das bajuwarische Motto“, weiß Christina Moldt von der S.O.F.A. GmbH. „Damit die Unternehmen nicht allein vor der Aufgabe der Organisation solcher Events stehen, nehmen wir ihnen diese Aufgabe gerne ab. Wir organisieren alles von A bis Z.“



Das Event der besonderen Art

Ein original bayerisches Festzelt, gehalten in den Farben der bayerischen Flagge Blau und Weiß, stellt die Location für das Fest. In Lederhosen und Dirndl bewirtet das Team der S.O.F.A GmbH die Gäste mit traditionell bayerischen Leckereien wie Brezeln oder Weißwurst. Musikalisch wird der Abend von einer Blaskapelle untermalt, die die Gäste mit Sicherheit zum Schunkeln anregt.



Teambuilding inklusive

Eine breite Auswahl an Spielen wie „Wettmelken“, „Baumstammsägen“, „Nagelschlagen“ oder „Bierkrugschieben“ sorgen für Spaß und Unterhaltung bei allen Beteiligten. „Ein solches Firmenevent macht nicht nur eine Menge Spaß, sondern fördert den Zusammenhalt der Mitarbeiter gleichzeitig auch ungemein. Natürlich gestalten wir jedes Event nach den Vorgaben und Wünschen des Unternehmens. Für eine umfassende Beratung nehmen wir uns gerne Zeit“, lädt Christina Moldt von der S.O.F.A GmbH abschließend ein.



Foto: Die S.O.F.A. GmbH macht jedes Event zu einem ganz besonderen Erlebnis. Von der richtigen Dekoration über witzige Unterhaltungsprogramme bis hin zu köstlichen Menüs, Buffets und Fingerfood kümmert sich das Team um alles was dazu gehört.

Veröffentlicht am: 20.08.2015