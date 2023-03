Firmenfeier im Westernstil

Hamburg (ls/lr) Veranstaltungen brauchen ein Motto! Eine Bratwurstbude, ein Bierwagen und eine Hüpfburg machen noch lange kein Firmenevent aus, sondern locken die Mitarbeiter nur zum Essen an. Kein Wunder, dass die Gäste sich langweilen und schnell wieder gehen.



Es kommt keine Stimmung auf, weil der DJ aus den eigenen Reihen kommt, die Lagerhalle nur lieblos frei geräumt wurde und frei von Deko ist – die Gäste fühlen sich nicht wohl und werden ständig an die Arbeit erinnert. Für ein unvergessliches Firmenevent ist die S.O.F.A. GmbH genau der richtige Ansprechpartner. „Stellen Sie Ihre Veranstaltung unter ein Motto! Zum Beispiel als Wild West Event“, schlägt Lothar Genz, Geschäftsführer der S.O.F.A. GmbH, vor.



Stimmiges Konzept

Passend dazu wird nicht nur die geeignete Dekoration wie der Saloon, die Westernbar und der Barber Shop zur Verfügung gestellt, sondern auch das Equipment. Für die richtige Unterhaltung sorgen unter anderem das Rodeo-Reiten, Lasso werfen, Bierhumpen schieben oder auch der Schießstand. Diese Spiele sorgen bei allen, ob Mitarbeiter oder Geschäftsführer, für eine Menge Spaß. „Aber auch an die Verköstigung und gute Musik sollte gedacht werden. Hier bietet sich ein leckeres Barbecue an sowie eine echte Western-Country-Band. So wird Ihr Firmenevent zu etwas ganz besonderem“, verspricht der Geschäftsführer abschließend.



Foto: Rodeo-Reiten ist auf jeder Firmenfeier ein beliebtes Highlight.

Veröffentlicht am: 18.12.2014