Firmensport macht Spaß und bekannt

Norderstedt (em/ls) Der Sommer ist da! Seit Wochen sieht man sie wieder: Rennradfahrer, die vor allem bei schönem Wetter stundenlang in die Pedale treten. Viele von ihnen radeln nicht nur, sondern praktizieren auch regelmäßig Läufe und Schwimmtraining.



Triathlon wird von Jahr zu Jahr beliebter, steigende Teilnehmerzahlen bei diversen Veranstaltungen belegen dies. Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Als Firmenteam beim Triathlon anzutreten macht unter Kollegen Spaß, fördert die Zusammengehörigkeit auch außerhalb des Büros und macht last, but not least den Firmen- und Produktnamen bekannter. So wird die dxp distribution GmbH in diesem Jahr mehrmals mit ihrem Produkt documentXpath auf den Trikots sportlich aktiv sein. Jeweils ein Team wird beim größten Triathlon der Welt – dem ITU World Triathlon Hamburg 2014 – im Sprint (500 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) und in der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) am 12. und 13. Juli starten. Geschäftsführer Uwe Griebenow, selbst aktiv im Team dabei, sagt: „Wir freuen uns auf diese Saison und hoffen, dass das Wetter mitspielt, schließlich steht der Spaß für die Mitarbeiter und Zuschauer im Vordergrund.“ Die frisch gelieferten Firmentrikots zieren das Logo und die Internetadresse des Anbieters eines innovativen Archivsystems. Mit documentXpath werden Rechnungen, Lieferscheine, Korrespondenz, Verträge und vieles mehr einfach unsortiert gescannt, elektronisch analysiert und sicher auf einer Box gespeichert.



Sekundenschnell suchen Dadurch, dass kein Dokument vorab verschlagwortet oder sortiert werden muss, spart der Anwender eine Menge Zeit. Das System besteht aus einem Scanner und einem vorinstalliertem Archivspeicher mit einer Kapazität von ungefähr zwei Millionen DIN A4 Seiten. Dies entspricht einem Volumen von rund 30.000 handelsüblichen Aktenordnern. Bei Bedarf sucht man das entsprechende Stück Papier so einfach wie mit einer Suchmaschine. Der Ansatz der Norderstedter hat schon viele Kunden überzeugt und setzt sich immer weiter durch. Zufriedene Anwender aus allen Bereichen des Mittelstands, wie Handwerk, Dienstleistung und Medizin bestätigen das. „Mit unserem documentXpath- Team demonstrieren wir, dass man Teambuilding und Marketing perfekt kombinieren kann,“ so Griebenow weiter. Neben dem ITU World Triathlon in Hamburg startet die dxp auch beim TriBühne Triathlon am 7. September in Norderstedt. Weitere Informationen zum Produkt unter: www.documentXpath.com



Foto: Beim Firmenlauf in Norderstedt haben sich die Archivspezialisten schon einmal für den Triathlon warmgelaufen.

Veröffentlicht am: 18.06.2014