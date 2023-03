Flexible Lösungen

Neumünster (lm/ls) Effizient und zuverlässig! Geschäftsführer Lutz Holland bietet seinen Kunden mit der Safe Sicherheit & Service GmbH ein breites Spektrum an Leistungen im Wach- und Sicherheitsdienst sowie im Bereich der Zeitarbeit an.



Das Portfolio umfasst Dienstleistungen wie Werk- und Personenschutz, Revierwach-, Pförtner-, Ordungs- und Veranstaltungsdienste. Auf Anfrage werden auch Detektivleistungen ermöglicht. „Ein persönlicher Ansprechpartner berät Sie ausführlich und kümmert sich um Ihre Belange. Nach einer umfangreichen Sicherheitsanalyse erhalten Sie innovative, auf Ihren individuellen Bedarf zugeschnittene Lösungen“, verspricht Lutz Holland. So auch in der Personalvermittlung. „Wir besetzen Ihre Stellen in den Segmenten wie Produktion, Anlagen-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau schnell und zuverlässig.“ Gute Ausbildung und Qualifikationen sowie langjährige Erfahrung der Mitarbeiter sorgen für sofortige Einsatzfähigkeit ohne lange Einarbeitung. „Wir bieten unseren Kunden eine absolut verlässliche Personalreserve, die gezielt auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtet ist“.



Foto: Safe Sicherheit & Service GmbH – mehr als nur ein Sicherheits- und Wachdienst.

Veröffentlicht am: 16.07.2014