Frischer Wind im Büro

Norderstedt (ab/jj) Komfortabel arbeiten! Dieses Gefühl bekommen Unternehmer und deren Mitarbeiter mit den richtigen Stoffen und Böden von der R. Suhr Innenausstatter GmbH.



Um das Wohlgefühl und das damit verbundene Arbeitspotenzial zu stärken, ist von Zeit zu Zeit eine Veränderung der Räumlichkeiten nötig. Die R. Suhr Innenausstatter GmbH hält hierfür die neuesten Kollektionen für ihre Kunden bereit.



„Bereits neue Rollläden für Büroräume oder Raumabdunklungen für Besprechungsräume verhelfen den Räumlichkeiten zu neuem Charakter“, weiß Anja Fürstenberg, Raumausstattermeisterin. Dabei findet jeder Kunde durch verschiedene Farben und Materialien die passenden Fensterbehänge für sein Büro.

Ein weiterer Fachbereich der R. Suhr Innenausstatter GmbH ist die Verlegung von unterschiedlichen Böden. „Das Verlegen eines neuen Bodens, zum Beispiel aus Echtholz, verleiht den Räumen eine warme Stimmung. Gerade für Räumlichkeiten, in denen Kundenkontakt stattfindet, wird so eine angenehme Atmosphäre erzeugt, in der Geschäftstermine entspannter verlaufen können“, verrät Rainer Suhr, Norderstedts einziger Parkettlegemeister, abschließend.

Veröffentlicht am: 02.03.2015