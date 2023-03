Geschmackvolles Firmenevent

Neumünster (lm/ls) In den Köpfen der Kunden bleiben oder die Motivation der Mitarbeiter stärken. Hildebrandts Kochschule bietet eine kreative Möglichkeit zur Stärkung des Teamgeistes und zur Kundenakquisition im Rahmen von speziellen Kochkursen. Die Kochschule befindet sich in dem Küchenstudio des „Möbelhaus Brügge“.



Dort laden rund 200 Quadratmeter zum gemeinsamen Kochen und Feiern ein. Unter der Anleitung des Kochprofis Thomas Hildebrandt und weiteren Spitzenköchen wird gemeinsam ein 4-Gänge-Menü gekocht. „Das Wunschthema besprechen wir selbstverständlich vorher“, so der Geschäftsführer Thomas Hildebrandt. „Bei uns kommen Hobbyköche, Kochanfänger aber auch Kochmuffel auf ihren Geschmack. Es steht jedem frei, in wie weit er sich dabei einbringen möchte.“



Unvergesslich

Beim anschließenden, gemeinsamen Genießen der selbst zubereiteten Köstlichkeiten entstehen Gespräche, Hierachien werden vergessen und die Gruppendynamik gefördert. Dadurch kommt es zu einem ganz neuen Teamgeist, wodurch eine starke Motivation entsteht. Auch stehen eine Reihe von Themen zur Verfügung, zu denen spezielle Kochkurse einzeln gebucht werden können. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, sich und seine Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Kunden im Rahmen einer „Küchenparty“ von den Spitzenköchen bekochen zu lassen. „Buchen Sie unser Küchenstudio für solch eine Küchenparty und überraschen Sie Ihre Belegschaft oder Ihre Auftraggeber mit einer gelungenen Jubiläumsfeier oder einer außergewöhnlichen PR-Veranstaltung“, so der Geschäftsführer weiter.



Catering

Der Kochprofi Thomas Hildebrandt gibt sich nicht nur mit Kochkursen für Spitzenkräfte zufrieden. Gleichzeitig bietet er seinen Kunden einen professionellen Catering-Service. Als Geschäftsführer von „Brot & Spiele“ kümmert er sich mit Hilfe seines Teams um alles, was zu einer gelungenen Feier gehört. Je nach Kundenwunsch lassen sich die Experten individuelle Ideen einfallen, stehen beratend zur Menüfolge und allem was dazu gehört zur Seite und suchen auf Wunsch die passende Location. „Unser oberstes Ziel sind immer zufriedene Gäste“, betont Hildebrandt.



Foto: David Holst und Thomas Hildebrandt wissen, was eine gelungene Firmenfeier aus macht.

Veröffentlicht am: 20.12.2013