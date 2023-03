Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für ein Seminar mit Nazim Bayram

Bad Bramstedt (th) Kern.Impuls verlost 3 x 2 Karten für das Impulsseminar mit Nazim Bayram! Die Veranstaltung findet am 6. September in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen statt.





Karten Gewinnen

Das Gewinnspiel findet auf der Facebook-Seite von Kern.Impuls statt, alle Informationen wie Sie auf Facebook am Gewinnspiel teilnehmen können finden Sie unter:



www.goo.gl/2LyZ2U



Interessierte die Facebook nicht nutzen aber trotzdem teilnehmen möchten, können über folgende E-Mail Adresse am Gewinnspiel teilnehmen: Anmeldung@KernImpuls.de



Ihre E-Mail sollte folgende Informationen beinhalten:

Betreff: Gewinnspiel - Nazim Bayram

Inhalt: Den Namen Ihrer Begleitung



Die Gewinner werden am 30. Juni bekannt gegeben.



Alle Informationen zu weiteren Seminaren von Kern.Impuls und der ImpulsCard finden Sie unter: www.KernImpuls.de.

Veröffentlicht am: 09.06.2017