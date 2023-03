Großes Theater bei 917xfm

Hamburg (em/mo) Hamburg ist die Theater-Hauptstadt Deutschlands. Mit 283 Besuchen pro 100 Einwohnern führt die Hansestadt das bundesweite Besucherzahlen-Ranking deutlich an.



Die Auswahl an Stücken ist dementsprechend groß. Ob etablierte Bühnen wie das Hamburger Schauspielhaus, moderne Kunst auf Kampnagel, kleine Bühnen mit jungen Ensembles oder Theater- Festivals – die Wahl des perfekten Theaterbesuches fällt nicht leicht. Ein Blick hinter die Kulissen Zeit für 917xfm – Hamburgs Musiksender, der seit Dezember monatlich die neue Sendung „Theater, Theater!“ im Programm hat. Ob Schauspieler-Portrait, Theater- Steckbrief oder Premieren-Kritik – das einstündige Magazin blickt hinter die Kulissen und spricht mit den Schauspielern, Zuschauern und Intendanten der Hamburger Bühnen. Jeden Monat neu Die Bretter, die die Welt bedeuten, gehen jeden dritten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr on-air. Zusammen mit dem Cityparkhaus XXL in Hamburg schaut 917xfm am 16. Januar wieder exklusiv hinter die Kulissen der Hamburger Theater.

Veröffentlicht am: 20.12.2013