Hamburg (em) Neben klassischer PR sind Corporate Websites, Internet-Newsletter und Soziale Netzwerke für Unternehmen ein unverzichtbarer Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei müssen neue Möglichkeiten der Online-Kommunikation sinnvoll mit den klassischen PR-Instrumenten kombiniert werden.



Wie das geht, zeigt Kommunikationsberater Kai Heddergott im Media Workshop "Grundlagen und Trends der Online-PR" am 19. und 20. September 2016 in Hamburg



Das zweitägige Seminar richtet sich an Volontäre, PR-Mitarbeiter und Pressesprecher, die sich die wichtigsten Instrumente der Online-PR aneignen möchten. Die Teilnehmer erfahren, wie eine gute Unternehmens-Webseite aufgebaut ist und Pressearbeit professionell über das Internet funktioniert. Sie lernen die Grundlagen des Web 2.0 kennen und erhalten einen Einblick in die Chancen und Risiken des Einsatzes von sozialen Netzwerken in der PR.



Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Chancen und Risiken des Einsatzes von sozialen Netzwerken in der PR.



19.09.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg

Veröffentlicht am: 14.06.2016