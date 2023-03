Gut beraten

Quickborn (lm/lr) Leben retten, Schäden minimieren, Kosten sparen – Brandschutz ist besonders in Unternehmen ein wichtiges Thema. Unabhängig davon, ob im Dienstleistungsbereich oder in der Industrie.



„Jedes Unternehmen ist vom Gesetzgeber verpflichtet, sich um Brandschutz zu kümmern“, so Schornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater Bernd Maaß. „Dazu zählt die Anschaffung und regelmäßige Wartung von Feuerlöschern ebenso wie das Ausrüsten der Gebäude mit genügend Rauchmeldern.“



Wer dazu einen Fachmann zu Rate zieht, beugt eventuellen Überraschungen vor. „Die Beratung eines Experten beginnt schon bei der Wahl des geeigneten Platzes für den Feuerlöscher oder den Rauchmelder. Ebenso ist es wichtig zu wissen, ob für das eigene Unternehmen eher ein Pulver- oder ein Schaumlöscher zweckmäßig ist“, so Bernd Maaß weiter. „Und Versicherungen schauen bei einem Schadensfall genau, ob alle Richtlinien beachtet wurden! Sehen Sie dem Experten bei seiner Arbeit also auch genau auf die Finger, denn Sie sind in der Mithaftungspflicht.“ Gerne berät Bernd Maaß ausführlich zu diesem Thema und beantwortet alle Fragen.

Veröffentlicht am: 24.07.2014