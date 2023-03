Gut beraten in die Zukunft!

Hamburg (em) Machen auch Sie Ihren Betrieb fit für die Zukunft und nutzen Sie dabei das Förderprogramm „unternehmensWert: Mensch“.



Als Fachberater für die Region Hamburg und Schleswig-Holstein unterstützt Harald Uebler Sie dabei, Ihr Unternehmen in den Handlungsfeldern Führung und Kommunikation, Arbeitsorganisation und Arbeitszeit sowie Personalentwicklung und Stressprävention fit für die Zukunft zu machen. „Häufig fehlt es gerade in klein- und mittelständischen Betrieben der Dienstleistung und des Handwerks an notwendigen finanziellen Mitteln. Durch das Förderprogramm unternehmensWert: Mensch tragen Sie nur 20 Prozent der Kosten meiner Fachberatung. Uns stehen maximal 15 Tage für die strategische Zukunftsausrichtung Ihres Unternehmens zur Verfügung. Wenn Sie Lust haben, eines oder mehrere der vier Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen in Angriff zu nehmen, rufen Sie mich gerne an“, lädt Harald Uebler interessierte Unternehmer ein.

Veröffentlicht am: 30.05.2013