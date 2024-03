Veröffentlicht am 04.03.2024

Trappenkamp (em) Die Heidelberg Materials Mineralik (HMM) übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2024 die verbleibenden 75 Prozent seiner bisherigen Beteiligungsgesellschaft Sandkorn GmbH & Co. KG in Trappenkamp bei Neumünster. Die Sandkorn GmbH geht somit in der HMM auf.

Die Spedition Sandkorn ist ein Transportunternehmen für Sand, Kies und andere Schuttgüter sowie ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Die Firma ist aus dem Fuhrbetrieb der Kieswerke Andresen hervorgegangen, die bereits seit 2007 der Heidelberg Materials Mineralik gehört, und beliefert seit vielen Jahren vor allem Schleswig-Holstein und den Großraum Hamburg mit Sand und Kies. Das Logistikunternehmen verfügt über 25 Lkw und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.

Heidelberg Materials Mineralik Geschäftsführer Thomas Wittmann sieht in der 100prozentigen Übernahme der Gesellschaft einen „perfect fit“ für die Marktstellung in Schleswig-Holstein/Hamburg: „Unser Werk Damsdorf befindet sich rund 70 km entfernt vom attraktiven Markt in Hamburg. Dorthin liefern wir pro Jahr mehrere hunderttausend Tonnen Material. Gleichzeitig fahren wir, nicht zuletzt durch die Baustelle der U5, auch wieder mehrere hunderttausend Tonnen Verfüllmaterial aus Hamburg in unser Werk. Die Verfügbarkeit von Logistikkapazitäten spielt damit für uns eine Schlüsselrolle zum wirtschaftlichen Erfolg in der Region.“