Veröffentlicht am 01.11.2024

Kreis Segeberg (em) Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt setzte sich im Oktober leider nicht fort. Im Vergleich zum Vormonat waren 67 Menschen mehr arbeitslos. Mit 8.131 Arbeitslosen im Kreis Segeberg liegt die Arbeitslosenquote nun bei 5,1 Prozent. Vor einem Jahr war die Arbeitslosigkeit mit einer Quote von 4,9 Prozent geringer.

„Ferienzeiten verlangsamen üblicherweise die Dynamik am Arbeitsmarkt - die Arbeitslosigkeit im Kreis Segeberg ist leicht angestiegen. Die Unternehmen haben dennoch wieder verstärkt nach Personal gesucht. So sind aktuell mehr als 2.500 Stellen vakant“, sagt Alexandra Nütten, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Elmshorn und ergänzt: „Aktuell waren besonders Arbeitskräfte im Transport- und Logistikbereich, im Handel und in der industriellen Fertigung gefragt. Auch die meisten Betriebe in den witterungsabhängigen Branchen arbeiten derzeit noch auf vollen Touren.“

Dem Arbeitsmarkt fehlt derzeit die konjunkturelle Unterstützung, dennoch hat er sich auf dem aktuellen Niveau stabilisiert. „Weiterhin gibt es viele Chancen – das sollte Mut machen! Für eine erfolgreiche Jobsuche kann es vorteilhaft sein, auch Branchen und Tätigkeiten außerhalb des gewohnten Bereichs in Betracht zu ziehen“, so Alexandra Nütten.

In diesem Jahr konnten sich bereits 5.191 Menschen aus der Arbeitslosigkeit abmelden, weil sie eine Erwerbstätigkeit aufgenommen haben. Das sind 475 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (+10,1 Prozent).

Bessere Chancen mit Berufsausbildung

In Zeiten einer verhaltenen Konjunktur ist die Arbeitssuche ohne eine abgeschlossene Ausbildung meist schwieriger. Mehr als der Hälfte der Arbeitslosen im Kreis Segeberg fehlt jedoch ein Berufsabschluss. Sie könnten mit einer Berufsausbildung die persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich steigern.

„Die Arbeitssuche kann ein guter Anlass sein, über einen beruflichen Neustart nachzudenken und sich zu informieren. Nicht in jeder Situation passt das Nachholen eines Berufsabschlusses, aber es lohnt, sich über die die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Arbeitsagentur und Jobcenter beraten und unterstützen auf dem beruflichen Weg zur Fachkraft“, erklärt Alexandra Nütten. Dabei bietet ein Berufsabschluss neben kürzeren Arbeitslosenzeiten meist weitere Vorteile wie z.B. bessere Bezahlung, abwechslungsreichere Tätigkeiten, mehr Aufstiegschancen oder bessere Altersabsicherung.