Holsten-Galerie schafft rund 700 Arbeitsplätze

Neumünster (em) Die Arbeiten auf Neumünsters größter Innenstadtbaustelle sind abgeschlossen: Nach rund 19-monatiger Bauzeit hat die ECE am Donnerstag, 15. Oktober 2015, mit der neuen Holsten-Galerie ein Einkaufs- und Erlebnis-Center mit großer Anziehungskraft eröffnet. Als Bindeglied zwischen dem etablierten Handelszentrum Großflecken/Gänsemarkt und dem ICE-Bahnhof fügt sich die Holsten-Galerie harmonisch in die gewachsene Innenstadtstruktur ein.



Im Innenbereich des Centers schaffen warme Farben und wohnliche Accessoires eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Bei der Planung haben sich die Architekten der ECE von regionalen Themen inspirieren lassen. Viele Gestaltungsdetails sind Reminiszenzen an die Stadtgeschichte Neumünsters und erinnern etwa an die Blüte der Tuch- und Lederindustrie. Direkt auf dem Grundstück der Holsten-Galerie befand sich bis 1989 die Tuchmacherei Sager & Söhne.



Maßgeschneiderter Angebotsmix

Für die Verkaufsflächen der neuen Holsten-Galerie hat die ECE eine ausgewogene Mischung der Geschäfte und Branchen zusammengestellt – ein Mix aus nationalen und internationalen wie auch regionalen Händlern und Anbietern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Modebereich, ergänzt um ein breites Nahversorgungsangebot, Dienstleistungen und vielfältige gastronomische Konzepte. Rund zwei Drittel der Ladenkonzepte sind neu in der Innenstadt von Neumünster. Zu den Fachgeschäften in der Holsten-Galerie gehören u. a. Media Markt, TK Maxx, H&M, ein Sky-Supermarkt, dm-Drogerie, ein Intersport-Fachgeschäft sowie eine Douglas-Parfümerie. Außerdem eröffnen in der Holsten-Galerie Modelabels wie Hallhuber, Vero Moda, Jack&Jones, Only, Kult, Tom Tailor, Tally Weijl, Orsay, Camp David, Liberty, Bonita und Engbers, die Schuhmodeanbieter Deichmann, Gabor, Tamaris, Schuhpark Fascies und CCC-Schuhe sowie der Buchfachhändler Hugendubel. Zahlreiche regionale Einzelhändler ergänzen das Angebot, unter ihnen die Parfümerie Schuhback und das Reformhaus Engelhardt. Und einige bereits in Neumünster ansässige Händler eröffnen neben ihrem Stammsitz auch ein zweites Ladengeschäft in der Holsten-Galerie, so etwa die Bäckerei Andresen, Friseur Schereika, das First Reisebüro Godbersen, die Stadt Apotheke, dm-Drogerie und Intersport.



Food-Court mit über 350 Plätzen

Weiterer Anziehungspunkt ist ein moderner Food-Court, ein großer Gastronomiebereich mit vielfältigen kulinarischen Angeboten und einem gemeinsamen Sitzbereich mit mehr als 350 Plätzen – mit Blick auf Gänsemarkt und Teich. Zu den gastronomischen Konzep-ten gehören u. a. Ciao Bella, Chutney, Mr. Sub, Asia Hung, Bok+Cocos, Immergrün, Orient Fresh, Pommstore und Nordsee, das mit seinem Einzug in die Holsten-Galerie nach Neumünster zu-rückkehrt.



1.400 qm für Büros, Kanzleien oder Praxen

Neben Einzelhandel und Gastronomie bietet die Holsten-Galerie auch ca. 1.400 qm für Büros, Kanzleien oder Praxen. Die modernen Flächen verfügen über einen separaten Eingang und können nach den Wünschen der Mieter flexibel geteilt werden.



Erfahrenes ECE-Center-Management

Center-Manager der neuen Holsten-Galerie ist Christian Langsdorff. Der 33-jährige Diplom-Kaufmann hat bei der ECE bereits das Kröpeliner Tor Center in Rostock und zuletzt die Königsbau Passagen in Stuttgart als Center-Manager geleitet. Als Partner des örtlichen Handels wird sich die Holsten-Galerie aktiv am Stadtmarketing beteiligen. Mit ihrer einladenden Eleganz bietet sie die ideale Bühne für vielfältige Veranstaltungen, hochwertig inszenierte Aktionen, Events und Ausstellungen. Zu den modernen Serviceeinrichtungen in der Holsten-Galerie gehören unter anderem eine digitale Kinderspielfläche in der Mall, kostenloses W-Lan im gesamten Center, Parken mit einer kontaktlosen „Easy to park“-Karte mit RFID-Chip (Radio-Frequency Identification), ein digitales 3D-Wegeleitsystem sowie ein Service-Counter für Familien, eine Kundeninformation und Kunden-WCs.



Nachhaltig denken und handeln

Nachhaltigkeit und praktizierter Umweltschutz werden bei der ECE großgeschrieben. Vornehmliches Ziel ist es, Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu senken. Daher plant die ECE im Sinne der Nachhaltigkeit einen schonenden Einsatz notwendiger Energien und Ressourcen in der Holsten-Galerie beispielsweise durch eine natürliche Be- und Entlüftung der Ladenstraße. Außerdem verfügt die Holsten-Galerie über ein spezielles Licht- und Energiekonzept mit dynamischer Lichtsteuerung. Dadurch werden die Leuchten dem Tagesverlauf entsprechend geregelt, was den Energieverbrauch optimiert. Zusätzlich kommen energieeffiziente Leuchtmittel der neuesten Generation sowie zertifizierter Ökostrom zum Einsatz.



Für die Besucher bestens zu erreichen

Neumünster, zentral gelegen im Städtedreieck zwischen Hamburg, Kiel und Lübeck, ist Verkehrsknotenpunkt und Wirtschaftszentrum im Herzen Schleswig-Holsteins. Die Stadt mit ihren rund 77.000 Einwohnern liegt direkt an der Autobahn A 7. Durch das Stadtgebiet führen zusätzlich die Bundesstraßen B 430 und B 205. Für Au-tofahrer stehen auf dem Dach des Centers und in einem separaten Parkhaus insgesamt rund 950 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Für eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sorgen unter anderem der direkt an das Center angrenzende ICE-Bahnhof sowie der Zentrale Omnibus-Bahnhof (ZOB).

Veröffentlicht am: 15.10.2015