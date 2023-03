„Ich lasse meine Kunden gut aussehen“

Pinneberg (ls/nl) Chris Reiner ist begeisterter Fotograf und lässt seine Fotografien für sich sprechen. Seine Leidenschaft ist das Shooten ästhetischer Bilder. Die digitale Fotografie gibt ihm die Möglichkeit, seinen Drang nach Ideen, Visionen und Perfektion auszuleben. Chris Reiner hat den Blick für das Wesentliche und geht mit sehr viel Herzblut an seine Arbeit.



Seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kam es zu der Gründung?

Im Dezember 2012 kommerzialisierte ich mein passioniertes Hobby. Der Schwerpunkt meines Tuns liegt jedoch nach wie vor in der Schaffung kreativer Marketingkommunikation. Da ich in der von mir geführten Werbeagentur eyedee media GmbH (Hamburg) als Creative Director tätig bin, erlangte ich durch meine jahrelange Arbeit ein sehr gutes Gespür für visuelle Darstellungen. Vor drei Jahren entschloss ich mich, eine Kamera zu kaufen und begann Freunde und Bekannte abzulichten. Das reichte mir nicht und ich organisierte kostenlose Shootings, um mich in verschiedenen Leistungsbereichen zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Dies sprach sich schnell rum und ich hatte nach kurzer Zeit ein großes Aufkommen an Auftragsnachfragen und es entwikkelte sich so positiv, dass ich im letzten Jahr mein neues Fotostudio in Pinneberg eröffnen konnte.



Was bieten Sie Ihren Kunden an?

Ich decke mit meinen Fotografien ein sehr großes Feld ab, das von Hochzeits-, Kinder- und Babyfotos über Akt- und Erotikshootings bis hin zu Fahrzeugen, Unternehmensund Architekturbereichen reicht.



Durch welche Besonderheiten zeichnet sich Ihr Studio aus?

Mein Alleinstellungsmerkmal ist ein ganz besonderer Stil, den ich auch in der Fotobearbeitung hervorhebe. In jedem Foto versuche ich eine Szenerie zu schaffen, indem ich einem Bild Emotionen und Ausdruck verleihe.



Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?

Ich denke, es wird sich weiter gut entwickeln, denn sonst hätte ich diesen Schritt nicht gewagt.



Wie machen Sie auf sich aufmerksam?

Durch Empfehlungsmarketing wird auf mich aufmerksam gemacht. Wenn sie gute Arbeit leisten, spricht sich das herum – egal in welchem Bereich.



Sind Sie mit Ihrem Standort des Fotostudios zufrieden?

Für Pinneberg habe ich mich bewusst entschieden, denn ich wollte als „Lokalpatriot“ ein Zeichen setzen. Durch meine Arbeit und die positiven Bewertungen meiner Kunden möchte ich die Nummer eins in Pinneberg werden.



Haben Sie noch einen besonderen Wunsch?

Für die Zukunft wünsche ich mir glücklich zu sein, und dies im besten Sinne der Worte: ehrlich und glücklich. Das wünsche ich mir.

Veröffentlicht am: 31.01.2013