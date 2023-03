„Ihre Mehrfachspezialisten aus Uetersen“

Uetersen (em) Seit mittlerweile über 130 Jahren ist Lavorenz ein verlässlicher Partner sowohl für private als auch gewerbliche Kunden. An dem 2005 in der Gerberstraße neu eröffneten Bürofachmarkt Bürobest wird alles rund um Bürobedarf, Büroeinrichtung und Bürotechnik angeboten. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Pinneberg befragte Büro-Best Inhaber Karsten Vietheer zu den speziellen Aufgaben und Leistungen seines Unternehmens.



Herr Vietheer, wie kam es zur Gründung von BüroBest?

Angefangen hat alles im Großen Sand 38, 250 Meter vom Stammhaus Lavorenz entfernt unter dem Namen Lavorenz BüroCentrum. Im Jahr 2005 haben wir uns nach einer größeren Immobilie umgesehen und sind in der Gerberstraße fündig geworden. Dort haben wir das Geschäft unter dem Namen BüroBest neu eröffnet. Seit dem besteht BüroBest als Bürofachmarkt der Rud. Lavorenz GmbH. In der Gerberstraße können wir unseren Kunden auf einer größeren Ladenfläche eine größere Produktpalette präsentieren und haben wesentlich mehr Parkplätze direkt vor der Tür.



Bilden Sie in Ihrem Unternehmen auch selber aus?

Neben unseren neun Mitarbeitern im BüroBest-Markt beschäftigen wir auch einen Auszubildenden, der eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Wir suchen für das Jahr 2013, wenn unser jetziger Azubi seine Lehre bestanden hat, einen neuen Auszubildenden.



Was finden Kunden in Ihrem Online-Shop und direkt bei Ihnen im Ladengeschäft?

Unser BüroBest-Fachmarkt bietet neben dem normalen Bürobedarf für die tägliche Arbeit im Büro ein breites Sortiment an Schulartikeln. So verfügen wir beispielsweise im Kreis Pinneberg über das größte Angebot an Druckerpatronen, Tinte und Toner, Farbbändern und Thermotransferbändern. Desweiteren bekommen Sie bei uns nahezu alles im Bereich Bürotechnik, Büromöbel und Bürostühle. Das eben erwähnte, umfangreiche Angebot im Schulbedarf, eine Vielzahl an Dienstleistungen, unser 24- Stunden-Lieferservice oder etwa unser Online-Shop runden das Angebot ab.



Was zeichnet Ihr Unternehmen, auch im Gegensatz zu möglichen Mitbewerbern, ganz besonders aus?

Bei uns ist der Kunde nicht eine Nummer, bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner. Sie werden, wenn bekannt, mit Namen begrüßt. Wir legen viel Wert auf eine individuelle Beratung. Unsere Mitarbeiter sind teilweise schon sehr lange in unserem Unternehmen. Dadurch haben sie natürlich ein enormes Fachwissen und kennen unsere Kunden ganz genau. Als besonderen Service bieten wir zusätzlich für Büroeinrichtungen eine 3D-Büroplanung an. Damit können wir gemeinsam mit unseren Kunden jedes Büro vorab am Computer planen und anschließend genau nach den Wünschen einrichten. Außerdem können Bürostühle vor Ort beim Kunden getestet werden, das erleichtert die Auswahl ungemein für den Kunden.



Wie empfinden Sie Ihre aktuelle und zukünftige Situation am Markt?

Das erste halbe Jahr war etwas schleppend. Größere Investitionen wurden teilweise zurückgehalten, weil die Verbraucher verunsichert sind. Das zweite Halbjahr ist dafür umso besser gestartet, sodass ich davon ausgehe, dass wir unsere Umsatzerwartungen erfüllen werden. In Zukunft geht die Entwicklung immer weiter in Richtung Internet. Wir haben für unsere Kunden einen Online-Shop und unsere Homepage unter www.lavorenz.de ist gerade neu aufgebaut worden, schauen Sie mal vorbei.



Zum Schluss, wenn Sie mögen, ein persönlicher Wunsch?

Ich wünsche mir und meinen Mitmenschen vor allem Gesundheit und dass ich gemeinsam mit meinem Bruder Thorsten das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation führen kann.



Foto: (v.l.n.r.) Ein starkes Team: Inhaber Karsten Vietheer, Sarah Timm, Julia Klugmann, Renate Tammling und Roman Hauser.

Veröffentlicht am: 06.11.2012