„Ihre persönliche Fußballfeier zur Fußball WM“

Hamburg (lh/ab) Die Fußball WM 2014 in Brasilien: Das absolute Highlight für jedermann in diesem Jahr. Da bietet sich doch die ideale Gelegenheit, um eine ganz besondere Firmenfeier für Mitarbeiter und Geschäftspartner zu arrangieren.



„Wie wäre es zum Beispiel mit einer Motto-Firmen- Feier zum Thema Fußball? Gerade jetzt, vor der WM, bietet sich dieses Motto besonders an. Wir rüsten Ihre Feier stilecht mit den passenden Gerätschaften wie XXL-Kicker, Fußballschießen „Shoot-Out“ oder Fußball- Rodeo aus. Diese Geräte sollten auf keiner Fußballparty fehlen. Es können auch Turniere innerhalb der Veranstaltung organisiert werden. Beispielsweise beim Fußballrodeo: Hier bei geht es darum solange wie möglich auf dem rotierenden Ball sitzen zu bleiben. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsstufen ist Spaß garantiert“, erklärt Christina Moldt.



Das Firmen-Fest ist immer eine gute Gelegenheit die Atmosphäre im Team aufzulockern, und wenn dabei noch die Gelegenheit besteht, kleinere Aktivitäten zu unternehmen, steigert dies auch gleichzeitig den Teamgeist. So kann ein angenehmes Event nicht nur eine willkommene Abwechslung sein, sondern auch die Kommunikation der Mitarbeiter sowie letztlich die Produktivität des Unternehmens steigern. „Mit unserem vielseitigen Angebot können wir jedes Event individuell gestalten. Veranstalten sie zum Beispiel für Ihre Mitarbeiter und Kunden sowie deren Familien eine unvergessliche Firmenfeier.“



Foto: Beim Fußballrodeo ist Spaß vorprogrammiert.

Veröffentlicht am: 24.07.2014