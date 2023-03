Im Kopf der Kunden bleiben

Quickborn (lr) Besonderes zeigt man gerne! Das ist auch das Motto von Glasdesign Schenk. Inhaber Joachim Schenk hat 25 Jahre Erfahrungen in Sachen Glas-, Lack- und Digitaldruck. In seiner eigenen Werkstatt entwirft er spezielle Designs und fertigt individuelle Kundenwünsche an.



„Seit 1985 beschäftigen wir uns mit dem Medium Glas. Wir planen für Unternehmen Gäste-WCs, Empfangsbereiche, Spiegelschranklösungen und vieles mehr. Natürlich immer nach den Wünschen unserer Kunden – gerne auch mit eigenen Bildern oder Logos“, so Schenk. Durch zahlreiche Eigenentwicklungen wie zum Beispiel UV-Befestigungstechnik und Glaslackiertechnik konnten viele spezifische Produktmerkmale erreicht werden. Ziel ist es, Glas als Gestaltungsobjekt so zu verarbeiten, dass Produkte, Optik, Qualität und Funktionen zu einem außergewöhnlichen Erlebnis verschmelzen. „Geht nicht – gibt´s nicht“ lautet das Stichwort und somit nimmt Glasdesign Schenk jede Herausforderung gerne an.



Bild: Die Sanitäranlagen der besonderen Art nach Kundenwünschen

gestaltet, hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Veröffentlicht am: 27.08.2012