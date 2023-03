Innovation Talk Hamburg

07.05.2015 | 18:30 Uhr | Junges Hotel Hamburg



Junges Hotel Hamburg (em) Einladung zum Mach-einen-Fehler-Tag und Innovation-Talk in Hamburg



Liebe Querdenker,



hiermit möchte ich Sie wieder zu unserem Querdenker-Innovation-Talk in Hamburg am 07. Mai um 18.30 Uhr sehr herzlich einladen, der immer von Anneke Hagel moderiert wird. Dieses Mal dürfen wir Herrn Dr. Braak, als außergewöhnlichen Impulsgeber begrüßen.



Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird jedoch eine Spende von 10 Euro für die Querdenker-Stiftung erwartet. Werden Sie auch kostenfreies Mitglied bei unserer neuen regionalen XING-Gruppe für alle Hamburger Querdenker.



Der Innovation-Talk ist ein Kreativ-Meeting zur Generierung und zum Austausch von neuen Blickwinkel und Denkansätzen.



Ausführliche Informationen finden Sie unter www.querdenker.de!



Anschrift Veranstaltungsort

Junges Hotel Hamburg

Kurt-Schumacher-Allee 14

20097 Hamburg





Veröffentlicht am: 30.04.2015