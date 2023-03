Jede Menge Potenzial in Kaltenkirchen für 2015

Kaltenkirchen (em/ab) „Alleine stark, gemeinsam stärker“. Das ist das Motto des businessclub kaltenkirchen (bck). Der bck bietet mit seinen regelmäßigen Treffen eine ideale Plattform, um die soziale Verflechtung in Kaltenkirchen und Umgebung zu fördern. Davon profitieren alle Mitwirkenden, selbst wenn es mal nur ein Mut machendes Gespräch ist.



„Netzwerken ist wichtiger denn je“, darüber sind sich die Mitglieder des bck einig. „Wir wollen uns kennenlernen und voneinander lernen. Im Focus ist die regionale Vernetzung, damit wir Unternehmer die eigene Stadt, in der wir leben und arbeiten, besser kennenlernen. Nur dadurch können wir Menschen und unternehmerische Potenziale erkennen, die uns die Umgebung vor der Haustür bietet. Da wir bis nach Hamburg schauen und einen großen Kreis um Kaltenkirchen ziehen, sind uns Gäste und Mitglieder jederzeit herzlich willkommen. Alte Tugenden wie Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit stehen für den bck im Vordergrund. Die langfristigen Vorteile von sozialen Netzwerken sind, dass Werte in einem Netzwerk gelebt werden können, aber besonders entscheidend ist die Pflege des Netzwerkes“, so Veronika Podzins.

„Durch aktives Gestalten und freundschaftliche Kommunikation blicken wir mit viel Interesse in das Jahr 2015.“ Der bck ist nach wie vor ein mit Herz und Verstand geführter Club, zu dem jeder herzlich eingeladen ist, als Gast dabei zu sein. Informationen findet man unter: www.bck-sh.de

Veröffentlicht am: 09.12.2014